Scopriamo il percorso degli uomini di Brambilla: la Next Gen debutterà in campionato il 23 agosto.

Stefania Palminteri

I calendario di Juventus: la lotta Champions League

Nella giornata di ieri, è stato svelato il calendario della Serie C 2026/27. La competizione prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 per chiudersi, poi, il fine settimana del 24-25 aprile 2027, prima dei play-off. La Juventus Next Gen debutterà nel match casalingo contro il Novara.

Il calendario della Juventus

GIORNATA 1 (23 agosto 2026)

Juventus Next Gen-Novara

GIORNATA 2 (30 agosto 2026)

Carpi-Juventus Next Gen

GIORNATA 3 (6 settembre 2026)

Juventus Next Gen-Pergolettese

GIORNATA 4 (13 settembre 2026)

Ospitaletto Franciacorta- Juventus Next Gen

GIORNATA 5 (16 settembre 2026)

Juve Next Gen

Cittadella-Juventus Next Gen

GIORNATA 6 (20 settembre 2026)

Juventus Next Gen-Albinoleffe

GIORNATA 7 (27 settembre 2026)

Desenzano-Juventus Next Gen

GIORNATA 8 (4 ottobre 2026)

Juventus Next Gen-Lumezzane

GIORNATA 9 (11 ottobre 2026)

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen

GIORNATA 10 (18 ottobre 2026)

Juventus Next Gen-Renate

GIORNATA 11 (25 ottobre 2026) Trento-Juventus Next Gen

GIORNATA 12 (1 novembre 2026) Juventus Next Gen-Pro Vercelli

GIORNATA 13 (8 novembre 2026) Lecco-Juventus Next Gen

GIORNATA 14 (15 novembre 2026) Juventus Next Gen-Treviso

GIORNATA 15 (22 novembre 2026) Giana Erminio- Juventus Next Gen

GIORNATA 16 (29 novembre 2026) Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

GIORNATA 17 (6 dicembre 2026) Union Brescia-Juventus Next Gen

GIORNATA 18 (13 dicembre 2026) Juventus Next Gen-Folgore Caratese

GIORNATA 19 (20 dicembre 2026) Alcione Milano-Juventus Next Gen

GIORNATA 20 (3 gennaio 2027) Novara-Juventus Next Gen

GIORNATA 21 (10 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Carpi

GIORNATA 22 (17 gennaio 2027) Pergolettese-Juventus Next Gen

GIORNATA 23 (24 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Ospitaletto Franciacorta

GIORNATA 24 (31 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Cittadella

GIORNATA 25 (7 febbraio 2027) Albinoleffe-Juventus Next Gen

GIORNATA 26 (10 febbraio 2027) Juventus Next Gen-Desenzano

GIORNATA 27 (14 febbraio 2027) Lumezzane-Juventus Next Gen

GIORNATA 28 (21 febbraio 2027) Juventus Next Gen-Arzignano Valchiampo

GIORNATA 29 (28 febbraio 2027) Renate-Juventus Next Gen

GIORNATA 30 (3 marzo 2027) Juventus Next Gen-Trento

GIORNATA 31 (7 marzo 2027) Pro Vercelli-Juventus Next Gen

GIORNATA 32 (14 marzo 2027) Juventus Next Gen-Lecco

GIORNATA 33 (21 marzo 2027) Treviso-Juventus Next Gen

GIORNATA 34 (27 marzo 2027) Juventus Next Gen-Giana Erminio

GIORNATA 35 (4 aprile 2027) Dolomiti Bellunesi-Juventus Next Gen

GIORNATA 36 (11 aprile 2027) Juventus Next Gen-Union Brescia

GIORNATA 37 (18 aprile 2027) Folgore Caratese-Juventus Next Gen

GIORNATA 38 (25 aprile 2027)

Juventus Next Gen-Alcione Milano

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