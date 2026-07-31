Scopriamo il percorso degli uomini di Brambilla: la Next Gen debutterà in campionato il 23 agosto.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Nella giornata di ieri, è stato svelato il calendario della Serie C 2026/27. La competizione prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 per chiudersi, poi, il fine settimana del 24-25 aprile 2027, prima dei play-off. La Juventus Next Gen debutterà nel match casalingo contro il Novara.
Il calendario della Juventus
GIORNATA 1 (23 agosto 2026)
Juventus Next Gen-Novara
GIORNATA 2 (30 agosto 2026)
Carpi-Juventus Next Gen
GIORNATA 3 (6 settembre 2026)
Juventus Next Gen-Pergolettese
GIORNATA 4 (13 settembre 2026)
Ospitaletto Franciacorta- Juventus Next Gen
GIORNATA 5 (16 settembre 2026)
Cittadella-Juventus Next Gen
GIORNATA 6 (20 settembre 2026)
Juventus Next Gen-Albinoleffe
GIORNATA 7 (27 settembre 2026)
Desenzano-Juventus Next Gen
GIORNATA 8 (4 ottobre 2026)
Juventus Next Gen-Lumezzane
GIORNATA 9 (11 ottobre 2026)
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
GIORNATA 10 (18 ottobre 2026)
Juventus Next Gen-Renate
GIORNATA 11 (25 ottobre 2026) Trento-Juventus Next Gen
GIORNATA 12 (1 novembre 2026) Juventus Next Gen-Pro Vercelli
GIORNATA 13 (8 novembre 2026) Lecco-Juventus Next Gen
GIORNATA 14 (15 novembre 2026) Juventus Next Gen-Treviso
GIORNATA 15 (22 novembre 2026) Giana Erminio- Juventus Next Gen
GIORNATA 16 (29 novembre 2026) Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi
GIORNATA 17 (6 dicembre 2026) Union Brescia-Juventus Next Gen
GIORNATA 18 (13 dicembre 2026) Juventus Next Gen-Folgore Caratese
GIORNATA 19 (20 dicembre 2026) Alcione Milano-Juventus Next Gen
GIORNATA 20 (3 gennaio 2027) Novara-Juventus Next Gen
GIORNATA 21 (10 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Carpi
GIORNATA 22 (17 gennaio 2027) Pergolettese-Juventus Next Gen
GIORNATA 23 (24 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Ospitaletto Franciacorta
GIORNATA 24 (31 gennaio 2027) Juventus Next Gen-Cittadella
GIORNATA 25 (7 febbraio 2027) Albinoleffe-Juventus Next Gen
GIORNATA 26 (10 febbraio 2027) Juventus Next Gen-Desenzano
GIORNATA 27 (14 febbraio 2027) Lumezzane-Juventus Next Gen
GIORNATA 28 (21 febbraio 2027) Juventus Next Gen-Arzignano Valchiampo
GIORNATA 29 (28 febbraio 2027) Renate-Juventus Next Gen
GIORNATA 30 (3 marzo 2027) Juventus Next Gen-Trento
GIORNATA 31 (7 marzo 2027) Pro Vercelli-Juventus Next Gen
GIORNATA 32 (14 marzo 2027) Juventus Next Gen-Lecco
GIORNATA 33 (21 marzo 2027) Treviso-Juventus Next Gen
GIORNATA 34 (27 marzo 2027) Juventus Next Gen-Giana Erminio
GIORNATA 35 (4 aprile 2027) Dolomiti Bellunesi-Juventus Next Gen
GIORNATA 36 (11 aprile 2027) Juventus Next Gen-Union Brescia
GIORNATA 37 (18 aprile 2027) Folgore Caratese-Juventus Next Gen
GIORNATA 38 (25 aprile 2027)
Juventus Next Gen-Alcione Milano
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