Mercato, due grandissime notizie in diretta: avete sentito? – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Anche in giornata si sono rincorse varie notizie di un certo rilievo in casa bianconera. Due su tutte hanno avuto una eco veramente molto importante e riguardano il mercato della Juventus. Entrambe le pesanti indiscrezioni sono state lanciate da Sportmediaset, ma andiamo con ordine. La prima notizia riguarda Paulo Dybala. La dirigenza bianconera sarebbe infatti in continuo contatto con l’entourage dell’argentino per trattare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. La Juve vorrebbe prolungare l’accordo fino al 2024, garantendo alla Joya un importante ritocco dell’ingaggio che attualmente si attesta sui 7 milioni e mezzo all’anno. Si dovrebbe arrivare intorno ai 10 milioni a stagione, ma la cosa più importante e che di sicuro farà molto piacere ai tifosi bianconeri è che, dopo le voci di mercato della scorsa estate, ora Dybala è ritenuto dalla società un elemento cruciale della rosa su cui far affidamento anche nei prossimi anni. Insomma, si lavora concretamente per blindare il numero 10 bianconero e toglierlo finalmente e definitivamente dal mercato.

La seconda notizia invece riguarda un possibile, grosso colpo di mercato della Juve per la prossima estate: Gigio Donnarumma. Stando alle indiscrezioni riportate sempre da Sportmediaset infatti, Fabio Paratici avrebbe ormai sciolto ogni riserva e avrebbe deciso di puntare forte sul giovane portiere classe ’99 come grande acquisto della prossima sessione di mercato. Donnarumma oltretutto andrà in scadenza di contratto con il club rossonero nel 2021 e i discorsi per quanto riguarda un possibile rinnovo sembrano essere ancora in alto mare. Raiola infatti avrebbe preso tempo, ben consapevole che su Gigio ci sono i fari puntati di moltissime big europee, Juventus in primis. La solida alleanza di mercato tra la Vecchia Signora e il super agente italo-olandese potrebbe quindi regalare altre soddisfazioni in casa bianconera, con Paratici che sarebbe pronto a tornare all’assalto di Donnarumma con una super offerta: ben 9 milioni a stagione per 5 anni. La Juve dunque non si ferma ed è costantemente al lavoro per gettare delle solide basi in prospettiva e progettare il futuro. E, nei pensieri e nei piani della società, due perni della squadra bianconera del domani potrebbero essere proprio Paulo Dybala e Gianluigi Donnarumma. Ma la Juventus, nel frattempo, si starebbe muovendo concretamente anche per l’immediato, già in questo mercato di gennaio. Fabio Paratici infatti avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA