Calciomercato Juventus, non solo Pogba: altra “pazza” idea dallo United

TORINO – Come vi stiamo raccontando già da qualche giorno, il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe riservare qualche sorpresa importante. Sia in uscita che in entrata. Il progetto giovani continuerà ovviamente ad andare avanti, ma non sono affatto escluse né cessioni eccellenti, né colpi di grosso calibro. A proposito di questo, un nome sempre caldo è certamente quello di Paul Pogba, che torna costantemente di moda in casa bianconera ad ogni finestra di mercato. Il francese è il sogno proibito della Vecchia Signora e, con ogni probabilità, è destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. Ma il “Polpo” non sarebbe l’unico top player dei Red Devils nel mirino di Fabio Paratici.

Nuova “pazza” idea di mercato dallo United

Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra e riportate dal Daily Mirror, la Juve starebbe pensando anche all’attaccante classe ’97 Marcus Rashford. Una vera e propria stella già affermata a livello europeo, ma ancora giovane e con ulteriori margini di crescita. Un profilo perfettamente in linea con la politica bianconera, un affare “alla de Ligt” insomma. Ovviamente, se queste indiscrezioni fossero confermate, l’ostacolo maggiore sarebbe il costo del cartellino del ragazzo, che il Manchester United valuterebbe intorno agli 80 milioni di euro. Un colpo dunque impossibile per la Juventus, se non a fronte di qualche cessione illustre. Considerando il ruolo e le caratteristiche di Rashford, il nome del possibile sacrificato viene spontaneo: Paulo Dybala. La Joya è ancora alle prese con la spinosa questione del rinnovo di contratto e la sua permanenza a Torino è tutt’altro che scontata. Che la Juventus stia già pensando al possibile sostituto dell’argentino? Vedremo se Paratici busserà davvero alla porta dello United per Rashford, mentre è molto probabile che lo farà per Pogba. Che comunque non è l’unico obiettivo per la mediana bianconera. Anzi, Paratici avrebbe già pronta una lunga lista di grossi nomi per il centrocampo >>> LA LISTA