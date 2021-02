Calciomercato Juventus, un gran colpo a “soli” 10 milioni: Paratici ci pensa

TORINO – Come più volte vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, il calciomercato della Juventus è ormai cambiato definitivamente rispetto al recente passato. Fino a poco tempo fa la Vecchia Signora poteva permettersi il lusso di presentarsi sul mercato con grandi cifre per acquistare grandi campioni. Gli ultimi esempi sono Cristiano Ronaldo e de Ligt, senza andare troppo indietro nel tempo. Ora, purtroppo, le cose sono cambiate a causa del Covid. E sono cambiate per tutti, senza distinzioni, non solo per la Juve. Questo vuol dire che i bianconeri non faranno più grandi colpi? Assolutamente no, ma andranno fatti in maniera oculata ed intelligente. Inventando operazioni, soluzioni e formule creative, come quelle utilizzate per portare a Torino i vari Chiesa, McKennie e Morata. Parallelamente a questo poi, si opererà sempre di più in prospettiva futura con il famoso progetto giovani, andando quindi a pescare in anticipo dal mercato quelli che potrebbero essere i campioni del futuro. L’esempio in questo caso arriva dal recente calciomercato invernale, durante il quale la Juventus si è assicurata un giovane e grande talento come Nicolò Rovella. E di questo tipo di colpi ce ne dovremo aspettare parecchi nel prossimo futuro da parte della Juve.

L’ultima idea del calciomercato bianconero: un gioiello a “soli” 10 milioni

Fari puntati dunque sul mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di talenti pronti a spiccare il volo, con il potenziale per arrivare a diventare dei veri e propri campioni. La Juventus è già maestra in questo, visto che è abituata a muoversi in anticipo su questo tipo di prospetti. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna, dove gioca l’interessantissimo Alejandro Francés. Il difensore classe 2002, nonostante la giovanissima età, si è già preso il posto da titolare nel Saragozza, che attualmente milita in Segunda Division. Lo spagnolo nasce come centrale, ma grazie alle sue buone doti tecniche e fisiche può disimpegnarsi con disinvoltura anche come terzino. Un elemento davvero molto interessante, tanto che su di lui hanno già messo gli occhi tanti top club europei. Tra questi, come riferisce calciomercato.com, ci sarebbe appunto anche la Juventus, attratta non poco anche dalla ghiotta clausola rescissoria da “appena” 10 milioni di euro. Francés potrebbe dunque essere uno di quei nomi sui quali si potrebbe fare un investimento in prospettiva futura. Paratici valuta, ma nel frattempo starebbe pensando anche a qualcos’altro di veramente molto importante per il prossimo mercato bianconero. Rivoluzione a centrocampo in arrivo, 9 grossi nomi nel mirino: >>> Ecco la lista della spesa completa di Paratici! <<<