Calciomercato Juventus, serve più qualità: spunta un nome davvero grosso

TORINO – E’ una Juventus altalenante e incostante quella vista nel corso di questa stagione. Grandi vittorie e grandi risultati intervallati da bruschi stop che, per forza di cose, hanno rallentato la cavalcata bianconera in più di un’occasione. A Pirlo va dato il tempo per imporsi a pieno ovviamente, ma gli vanno dati anche i mezzi giusti per riuscire a concretizzare la propria idea di gioco. In questo senso, il focus va al centrocampo, forse troppo povero di qualità tecniche, di giocatori capaci di ribaltare velocemente l’azione e, perché no, anche di andare in gol. Il Maestro non ha a disposizione un Pirlo, cioè un vero e proprio regista. Ma neanche una mezzala che veda la porta. Se non segnano i soliti, la Juve rischia di rimanere a secco. Troppo pochi i gol segnati dai centrocampisti, che hanno caratteristiche che non permettono il costante dominio del gioco a metà campo. Insomma, durante il prossimo calciomercato della Juventus si dovrà certamente intervenire per rimodellare e rinforzare la mediana bianconera con colpi di qualità.

Calciomercato estivo: occhio alle sorprese

Pirlo stesso non ha mai nascosto di ammirare molto un certo tipo di giocatori, dalla grande classe e tecnica. Sappiamo che al nuovo allenatore bianconero ad esempio piace tantissimo Isco del Real Madrid, vecchio pallino della Juventus stessa. Lui è il prototipo ideale quando si parla di giocatori di qualità, capaci di inventare gioco e finalizzare le azioni offensive. E lo spagnolo potrebbe in effetti tornare di moda in casa bianconera la prossima estate, visto che pare destinato all’addio al Real. Ma in queste ore è spuntato anche un altro nome molto importante in orbita Juve che ricalca un po’ le caratteristiche di Isco.

Occhio infatti ad Hakim Ziyech del Chelsea. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Sun, la Vecchia Signora avrebbe seriamente messo nel mirino il trequartista marocchino classe ’93 ex Ajax. Tuchel, nuovo allenatore dei Blues, avrebbe escluso il giocatore dal suo progetto tecnico e per questo il Chelsea sarebbe pronto a mettere Ziyech sul mercato dopo averlo pagato 40 milioni di euro appena un anno fa. Sul fantasista avrebbero messo gli occhi anche i rossoneri con Maldini che avrebbe fiutato l’affare, ma secondo le indiscrezioni inglesi la Juventus sarebbe comunque già in pole position per Ziyech. Che comunque non è l’unica idea del club bianconero per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Anzi, sul taccuino di Paratici sarebbero finiti ben 9 grossi obiettivi sulla lista della spesa: eccoli tutti! <<<