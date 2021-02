Calciomercato Juventus, Paratici sempre al lavoro: spunta l’idea Esteves

TORINO – Fabio Paratici continua nella sua ricerca dei profili giusti su cui puntare in vista del prossimo calciomercato della Juventus. L’estate che verrà sarà certamente più interessante e movimentata rispetto all’ultimo mercato di gennaio, con la dirigenza bianconera chiamata ad un grosso lavoro di restauro della rosa a disposizione di Pirlo. Vari giocatori potrebbero lasciare Torino e molti altri potrebbero invece sbarcare alla Continassa. Gli obiettivi principali? Un attaccante e probabilmente un paio di centrocampisti. Ma occhio anche alla difesa, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Non è escluso qualche ritocco al reparto dei centrali, ma il focus principale riguarderà gli esterni. Si penserà dunque al famoso vice-Alex Sandro per la corsia di sinistra, mentre a destra si potrebbe optare per un profilo giovane da far crescere alle spalle di Cuadrado e Danilo. Ad esempio a gennaio la Juve è stata ad un passo dall’acquisto di Bryan Reynolds, terzino destro statunitense classe 2001 che però alla fine è finito alla Roma. Ecco dunque che Paratici potrebbe andare all’assalto di un profilo simile in estate.

Idea Esteves: i dettagli

Stando a quanto riferisce Tuttosport, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su un altro grande talento, cioè Tomas Esteves. Terzino destro dalle spiccate doti atletiche, a soli 18 anni il portoghese si sta imponendo da titolare con la maglia del Reading in Championship. Il suo cartellino però è di proprietà del Porto, prossimo avversario della Juventus in Champions League. Chissà che Paratici non possa anche approfittare del doppio scontro con i portoghesi per parlare di Esteves, di cui in patri si parla un gran bene già da svariato tempo. Il classe 2002 ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma è probabile che il Porto possa sparare anche più alto viste le potenzialità del giovane terzino. Occhio poi anche ad un altro particolare di non poco conto. L’agente di Tomas Esteves infatti è il potentissimo Jorge Mendes, colui che ha portato un certo Cristiano Ronaldo a Torino. I rapporti tra il super manager portoghese e la Juve sono ottimi e potrebbero presto produrre un nuovo affare in sinergia. Dalla difesa, passiamo a parlare della mediana, il reparto che verrà maggiormente ritoccato in estate. Proprio per questo, Fabio Paratici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi per il centrocampo: eccoli tutti! <<<