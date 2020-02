Calciomercato Juventus, Paratici batte un altro colpo: accordo a un passo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici continua a lavorare in silenzio e organizzando le prossime mosse di calciomercato della Juventus lontano dai riflettori. Gennaio è passato senza grandi sussulti, ma il CFO bianconero ha comunque già chiuso l’acquisto importante di Dejan Kulusevski per il prossimo anno: un colpo decisamente pesante in prospettiva e sarà solo il primo di una lunga serie. Anzi, la Juve sarebbe addirittura ad un passo dal secondo grande acquisto dopo Kulusevski, con Paratici che sarebbe già pronto a battere un secondo colpo: Riccardo Orsolini. La Vecchia Signora infatti mantiene sempre una corsia preferenziale per l’esterno d’attacco che è letteralmente esploso al Bologna e ora starebbe lavorando per riportarlo alla base. Come riportato infatti dal Corriere di Torino, la Juventus sarebbe pronta ad investire ben 26 milioni di euro per il talentuoso attaccante classe ’97. Trattativa in fase avanzatissima, come conferma anche Calciomercato.com: in questi giorni infatti sarebbe stata raggiunta un’intesa totale con il Bologna e l’accordo tra i club sarebbe ormai ad un passo, ma anche quello con Orsolini sulla base di quasi 2 milioni netti a stagione più bonus per 5 anni. Anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha confermato l’indiscrezione sul proprio sito ufficiale, sottolineando la volontà della Juve di riportare a Torino il gioiellino che solo l’estate scorsa è stato venduto al Bologna. Dopo Kulusevski dunque, ecco Orsolini, ma Paratici non si ferma certo qui. Come accennato poco fa infatti, il CFO bianconero starebbe già lavorando con largo anticipo su una lunga lista della spesa per il prossimo anno. E da questo punto di vista, Paratici avrebbe anche le idee già molto chiare: ben 8 nomi caldissimi in ballo che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery, partiamo subito con la raffica dei prossimi grandi colpi dell’estate: >>>VAI AL PRIMO