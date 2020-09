Calciomercato Juventus, Sky a sorpresa: “E’ arrivato l’ok al trasferimento!”

Calciomercato Juventus, la raffica: ecco le ultime novità

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come di consueto, cerchiamo di fare il punto su tutte le ultime notizie di calciomercato della Juventus arrivate nelle ultime ore. Ovviamente in casa bianconera tiene sempre banco il tema attaccanti, di cui hanno parlato i due massimi esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà. Partiamo con le indiscrezioni riportate dal giornalista di Sky Sport.

“Higuain lascia la Juventus, è già partito per l’America. Firmerà con il Miami di Beckham e raggiungerà Matuidi. Al posto del Pipita, sempre in ballo Edin Dzeko, anche se la Roma non ha ancora l’accordo con il Napoli per Milik. I tempi per il passaporto italiano di Luis Suarez invece sono sempre piuttosto lunghi, quindi la Juve si sta cautelando anche con l’opzione Olivier Giroud del Chelsea, che ha già detto sì alla Juventus. De Sciglio invece può finire al Villarreal, c’è stato un sondaggio degli spagnoli”. Tra le tante news riportate da Di Marzio dunque, la sorpresa più grossa riguarda il nome di Giroud, un’autentica novità che però pare non riscontrare particolare entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Anche il sito di Sky Sport sottolinea che l’affare per il centravanti francese sarebbe praticamente già fatto, con Giroud “che ha già dato il proprio ok al trasferimento a Torino e per il quale è già stato trovato un accordo con il Chelsea sulla base di un trasferimento per circa 5 milioni di euro. La trattativa tra le parti è stata dunque già impostata, con l’attaccante francese che firmerebbe un contratto biennale a cifre contenute, qualora la Juventus non dovesse riuscire a chiudere per nessuno degli altri nomi sui quali sta lavorando”. Ma non è finita qui.

Sempre Sky riferisce anche che starebbe proseguendo il pressing bianconero per Moise Kean. L’ostacolo principale al ritorno dell’attaccante italiano a Torino sarebbe rappresentato dalla distanza tra domanda e offerta: la Juve propone un prestito, mentre l’Everton chiederebbe di inserire almeno l’obbligo di riscatto nell’affare. Le parti sarebbero al lavoro. Secondo quanto riportato invece da Sportmediaset, per il doppio colpo in attacco “i nomi più caldi intorno alla Continassa portano al momento a cavalli di ritorno: Moise Kean e Alvaro Morata“. Infine, come accennato poco fa, anche Alfredo Pedullà ha svelato alcune importanti indiscrezioni sul tema attaccanti.

Ecco quanto riportato dal noto esperto di calciomercato sul proprio sito ufficiale: “Dalla Spagna cambiano versione ogni dieci minuti, l’unica cosa sicura è che Suarez vuole la Juve, assolutamente ricambiato. E che non hanno fondamento le voci che vorrebbero un clamoroso dietrofront di Koeman pronto a confermare il Pistolero”. Notizia molto importante quest’ultima, visto che nelle ultime ore si erano rincorse voci circa un ripensamento da parte del Barcellona su Suarez. Infine, anche secondo Pedullà, Morata potrebbe essere la vera mina vagante del mercato della Juve per l’attacco. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera completa! >>>VAI ALLA NOTIZIA