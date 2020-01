Calciomercato Juventus, ore decisive: rispunta un’ipotesi clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Siamo entrati ufficialmente nel rush finale di mercato, le prossime ore saranno ovviamente decisive per le ultime mosse di calciomercato della Juventus. La trattativa più pesante ed importante del momento è la possibile cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. Balla ancora qualche milione di differenza tra domanda e offerta: secondo Sportmediaset la Juve vorrebbe circa 30 milioni di euro per vendere il mediano tedesco, mentre il Dortmund sarebbe arrivato ad offrirne 25. Il club tedesco però potrebbe sbloccare la situazione con l’inserimento di alcuni bonus così da avvicinarsi alla cifra fatta dai bianconeri. Anche Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha confermato apertamente l’interesse per Emre Can: “Non è un segreto che stiamo pensando a lui”. In queste ultime ore però è rispuntata anche un’altra soluzione, un’ipotesi tanto clamorosa quanto affascinante. Come riportato direttamente dalla Spagna dall’autorevole quotidiano sportivo Sport, sempre molto vicino alle situazioni di casa Barcellona, il club blaugrana vorrebbe vendere Ivan Rakitic già in questa sessione invernale di calciomercato e la Juventus sarebbe ancora l’opzione più concreta. Anzi, sempre secondo Sport, la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere lo scambio proprio con Emre Can. L’ipotesi rimane complicatissima, anche per via del poco tempo rimasto per concretizzare un’operazione del genere, ma che è stata confermata anche da Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter. Il noto esperto di calciomercato della Rai infatti ha scritto: “Il Borussia Dortmund ha alzato l’offerta a 22 milioni di euro, la Juventus resta ferma a 30. Nel caso di mancato accordo economico, possibile uno scambio con Rakitic con il Barcellona.” Il tempo stringe, le prossime ore saranno caldissime e decisive per definire il futuro di Emre Can, ma non solo. I colpi di scena infatti potrebbero essere sempre dietro l’angolo e in queste ore Fabio Paratici starebbe accelerando per il rush finale di mercato. Con la cessione di Emre Can infatti, la Juve potrebbe partire all’assalto di alcuni calciatori finiti nel mirino bianconero. Sono ben 6 i nomi caldi che infiammeranno gli ultimi giorni di mercato e noi li abbiamo racchiusi tutti nella nostra raffica: ecco i giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juventus! >>>VAI AL PRIMO