Calciomercato Juventus, circola una notizia pazzesca: tifosi in delirio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai chiuso il mercato invernale, in casa bianconera ci si proietta già al futuro e si pensa alla prossima sessione estiva di calciomercato della Juventus. Non è certo un segreto che la società bianconera sia abituata a muovesi con grandissimo anticipo, studiando e progettando per tempo ogni futura mossa di mercato da mettere in atto. Ecco perché Fabio Paratici avrebbe già stilato una lunga lista di obiettivi che cercherà di portare a Torino per il prossimo anno, ma tra questi potrebbe rientrare un nome assolutamente clamoroso e assolutamente a sorpresa, quello di Virgil Van Dijk. Stando infatti alle notizie che sono arrivate nelle ultime ore direttamente dall'Inghilterra, la Juve starebbe seriamente pensando anche al gigante olandese del Liverpool. E c'è di più. Secondo il The Sun infatti, la Vecchia Signora avrebbe addirittura già pronta un'offerta da capogiro per il centrale difensivo: ben 150 milioni di sterline, circa 180 milioni di euro. Una cifra astronomica, ma secondo le indiscrezioni inglesi la Juventus sarebbe convinta e avrebbe la certezza che Van Dijk, dopo aver vinto tutto con il Liverpool, voglia cambiare squadra in estate e sia ormai pronto per una nuova avventura. La notizia ovviamente ha fatto scalpore anche in Italia, con moltissimi tifosi bianconeri che si sono già scatenati e che sognano un altro grandissimo colpo dopo quelli di Cristiano Ronaldo e De Ligt. Nella mente della società in effetti c'è l'idea e la volontà di fare almeno un acquisto di questo spessore, chissà che il nome buono possa essere veramente quello di Van Dijk. Come accennato poco fa però, la lista della spesa della Juve per il prossimo anno è molto lunga. E, come detto, Paratici avrebbe anche le idee già molto chiare in merito. Il CFO bianconero avrebbe infatti già scelto i prossimi colpi grossi per l'estate: ben 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery