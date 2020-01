Calciomercato Juventus, offerta clamorosa: (tanti) soldi più un giocatore!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano ad arrivare grosse notizie di calciomercato della Juventus, con Fabio Paratici che – come sempre – starebbe lavorando su tante piste, sia per il presente che per il futuro. E c’è un nome che rimane in cima alla lista della spesa del CFO bianconero e che non passa mai di moda in casa bianconera. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma da tempo entrato nel radar della Juve e nei pensieri di mercato di Paratici. Già la scorsa estate la Vecchia Signora si era fatta sotto per il trequartista classe ’99, ma i giallorossi hanno blindato Zaniolo e alzato un muro invalicabile. L’intenzione di Paratici però è sempre quella di riuscire ad abbattere questo muro che lo separa da uno dei suoi più grandi obiettivi di calciomercato e riuscire, prima o poi, a portarlo a Torino. Ecco perché, stando a quanto riportato da La Stampa, il dirigente bianconero starebbe progettando un nuovo, pesante assalto per Zaniolo in vista della prossima estate e starebbe pensando ad una super offerta per convincere la Roma. La mossa a sorpresa della Juventus infatti sarebbe quella di inserire nell’eventuale trattativa anche il cartellino di Federico Bernardeschi, proprio per ammorbidire la posizione del club giallorosso e abbassarne anche le richieste economiche. Ovviamente non si tratterebbe di uno scambio alla pari, anzi servirebbe comunque aggiungere un importante conguaglio economico in favore della Roma per mettere le mani su Zaniolo, ma di certo questa potrebbe essere un’idea veramente molto importante per tentare di sbloccare l’affare nel prossimo calciomercato estivo. Occhio però perché, nel frattempo, la Juventus starebbe lavorando concretamente anche per l’immediato e avrebbe intenzione di regalare subito dei rinforzi a Sarri, già in questo mercato di gennaio. Paratici infatti avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA