Calciomercato Juventus, novità clamorose: sta succedendo di tutto!

Calciomercato Juventus, raffica di notizie clamorose: ore bollenti

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sono ore caldissime e quasi folli in casa bianconera, a sorpresa questo calciomercato della Juventus sta regalando colpi di scena continui e i ribaltoni sono all'ordine del giorno. Ecco perché in questi ultimi giorni di mercato possiamo e dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Partiamo con la prima notizia a sorpresa spuntata proprio in queste ultime ore. Sembrava infatti praticamente fatta per lo scambio De Sciglio-Kurzawa tra Juve e PSG e invece la trattativa sembra essere saltata definitivamente, quasi di punto in bianco. Come già vi avevamo accennato negli scorsi giorni, l'affare stava in effetti vivendo uno stallo inconsueto, quasi sospetto visto che tutte le parti sembravano essere d'accordo su ogni aspetto. La fumata bianca però non arrivava mai e questo ha alimentato i dubbi, fino ad arrivare alla rottura improvvisa. La Juventus ha preso tempo per riflettere sulla bontà della trattativa e alla fine non se ne è fatto più niente: per motivi tecnico-tattici i bianconeri preferiscono tenere De Sciglio, poi il nodo commissioni con gli agenti di Kurzawa e un presunto conguaglio economico richiesto dalla Juventus al PSG avrebbero fatto saltare definitivamente l'operazione. In realtà, oltre a questi dettagli economici, la sensazione è che la Vecchia Signora abbia deciso di non andare avanti su questa strada. Ma, come anticipato poco fa, le sorprese non finiscono qui. Se infatti Kurzawa – a meno di clamorosi e ulteriori colpi di scena – non arriverà a Torino, sempre in queste ultime ore è spuntato un altro nome per il mercato della Juve in entrata, un nome davvero enorme.