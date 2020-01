Calciomercato Juventus, indiscrezione clamorosa: ora cambia tutto?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sembra ormai tutto fatto per un importante affare di calciomercato della Juventus, cioè lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG. Anche da quanto ci risulta, la trattativa dovrebbe andare in porto nelle prossime ore, ma la fumata bianca non è ancora arrivata e sta slittando nonostante tutte le parti in causa sembrino ormai d’accordo su tutto già da tempo. Occhio dunque ad una clamorosa indiscrezione riportata nelle scorse ore dal noto esperto di calciomercato Paolo Paganini. Il giornalista di Rai Sport ha infatti parlato delle mosse di mercato della Juve su proprio profilo Twitter: “La Juventus non è convintissima dello scambio De Sciglio-Kurzawa e preferirebbe Meunier, ma il PSG fa muro”. Insomma, Paratici avrebbe frenato e starebbe prendendo tempo perché non ancora convinto di chiudere questo affare, preferendo il terzino belga Thomas Meunier a Kurzawa. Questa notizia, se confermata, potrebbe ovviamente cambiare tutto nei piani di mercato della Vecchia Signora. Quello che c’è di certo è che i prossimi saranno giorni veramente di fuoco: il calciomercato invernale sta per terminare, ora bisogna stringere i tempi. E non è ancora tutto. Sempre in queste ultime ore infatti, anche Alfredo Pedullà ha dato un altro pesantissimo annuncio: adesso si sblocca anche il mercato bianconero in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA