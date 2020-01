Calciomercato Juventus, notizia a sorpresa: dopo Can, altra cessione?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le ultime ore di calciomercato della Juventus potrebbero ancora riservare qualche sorpresa in extremis. Fabio Paratici è riuscito a piazzare Emre Can al Borussia Dortmund e Marko Pjaca all’Anderlecht, due priorità nei piani di mercato bianconeri per sfoltire la rosa e dare respiro al bilancio, ma qualcosa potrebbe ancora bollire in pentola. Iniziamo ad esempio da una possibile cessione totalmente a sorpresa. Proprio in queste ultime ore infatti si è sparsa una notizia inaspettata: stando a quanto riportato da TMW infatti, il Bayer Leverkusen avrebbe già presentato un’offerta concreta alla Juve per Cristian Romero, difensore classe ’98 attualmente in prestito al Genoa. Come sottolineato anche da Calciomercato.com, questa è ovviamente una trattativa molto complicata per via dei tempi corti ma anche per il fatto che l’offerta del club tedesco al momento non accontenterebbe le richieste della Juventus. La Vecchia Signora però non chiuderebbe a priori all’addio di Romero, non considerato incedibile dai bianconeri. Come accennato poco fa però, occhio anche ad alcuni possibili colpi di scena last minute. Con la cessione di Emre Can infatti, nel rush finale di mercato la Juve potrebbe partire all’assalto di alcuni calciatori finiti nel mirino bianconero. Sono ben 6 i nomi caldi che infiammeranno le ultime ore di mercato della Juve e noi li abbiamo racchiusi tutti nella nostra raffica: ecco i giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juventus! >>>VAI AL PRIMO