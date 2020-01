Calciomercato Juventus, esplode la bomba: clamoroso addio immediato?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In giornata è esplosa, totalmente all’improvviso, una clamorosa bomba di calciomercato della Juventus che ha colto un po’ tutti di sorpresa. Direttamente dalla Germania infatti è arrivata la notizia di un forte interessamento da parte del Bayern Monaco per Douglas Costa e la fonte che ha lanciato questa indiscrezione non è assolutamente da sottovalutare. A dare la notizia infatti è stata la Bild, che ha appunto parlato del possibile ritorno del brasiliano in Baviera, con i senatori dello spogliatoio del Bayern che lo rivorrebbero da subito in rosa e avrebbero fatto espressamente il suo nome. Tanto che il club tedesco si sarebbe già fatto avanti con la Juve con una proposta di prestito fino al termine della stagione, con la possibilità di trasformare il trasferimento in definitivo la prossima estate. L’ipotesi – scrive sempre la Bild – avrebbe anche riscontrato i favori del giocatore bianconero che non si aspettava di giocare così poco e che dunque si sarebbe detto disponibile al trasferimento al Bayern Monaco già a gennaio. Dal canto suo, la Juventus non ha mai pensato di fare a meno di Douglas Costa e l’ipotesi del prestito non incontra i favori di Paratici. Eventualmente, uno spiraglio concreto potrebbe aprirsi solo nel caso in cui il Bayern decidesse di farsi avanti con un’offerta economica davvero molto importante. La Juve e soprattutto Sarri puntano sul brasiliano e lo ritengono una preziosa risorsa, ma di fronte ad una proposta irrinunciabile le cose potrebbero anche cambiare visto che Douglas non è certo un titolarissimo e anche in questa stagione ha accusato qualche infortunio di troppo. Staremo a vedere ma, nel frattempo, la Juve starebbe lavorando concretamente anche ad alcuni grandi colpi in entrata per il futuro. Tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco dunque – nome per nome – la lista della spesa completa di Paratici >>>VAI ALLA LISTA