Calciomercato Juventus, Pedullà dà l’annuncio: si sblocca il mercato!

Calciomercato Juventus, svolta decisiva: ora il mercato bianconero potrebbe sbloccarsi!

NEWS MERCATO JUVE – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. E i prossimi giorni potrebbero essere veramente di fuoco, dato che siamo sempre più vicini alla chiusura di questo mercato invernale. La Juve, nonostante le parole di rito di Paratici, è tutt’altro che ferma e potrebbe concludere alcune operazioni molto importanti da qui a fine mese. Tutto dipenderà però dal mercato in uscita: se non parte nessuno e non entrano soldi in cassa, allora la Juventus rimarrà così. Se invece qualcuno dovesse partire e garantire anche liquidità da poter reinvestire subito, le cose potrebbero cambiare eccome. Da questo punto di vista dunque grandissima importanza assumono le tante notizie che circolano riguardo il futuro di Emre Can, che sembra essere sempre più lontano da Torino. Anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato la trattativa in corso con il Borussia Dortmund: “Emre Can è sempre più lontano dalla Juve. Da giorni il Borussia Dortmund è in pressing per il centrocampista tedesco, che nelle ultime ore ha detto sì al trasferimento in Bundesliga, una destinazione gradita. Intanto, la trattativa tra i club prosegue a oltranza: i bianconeri chiedono una cifra oltre i 25 milioni per il cartellino di Emre Can, il Dortmund è arrivato a 20. La forbice tra domanda e offerta non è ampia, ma la distanza va colmata affinché l’assalto del Borussia possa concretizzarsi”, si legge su Alfredopedulla.com. La sensazione è che tutti remino dalla stessa parte e che l’affare potrà concretizzarsi davvero. In questo caso la Juve libererebbe un posto in rosa e soprattutto incasserebbe una cifra molto importante che potrebbe servire, come dicevamo poco fa, per sbloccare il mercato bianconero in entrata. E allora, chi potrebbe arrivare subito a Torino? Noi abbiamo cercato di rispondere a questa domanda e abbiamo individuato i 6 nomi più caldi nel mirino di Paratici che, per un motivo o per un altro, potrebbero davvero sbarcare subito alla Juve. Senza perdere altro tempo allora, iniziamo subito con la raffica partendo dal primo nome: >>>VAI AL PRIMO