Calciomercato Juventus – “CR7 ha fatto una richiesta ad Agnelli”: i dettagli

TORINO – Quello tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è un legame forte, cresciuto con il tempo, fino a diventare una solida e bellissima realtà. La Vecchia Signora ha il suo re e CR7 ha trovato una nuova casa, visto che a Torino il fenomeno portoghese si torva benissimo. Ma da svariato tempo, come è normale che sia, tra i rumors di calciomercato della Juventus ci sono anche quelli relativi al futuro del numero 7 più forte del mondo. Il suo contratto con la Juve scade nel 2022, quindi è più che lecito farsi qualche domanda. Tanto che anche il club bianconero e lo stesso Ronaldo starebbero valutando il da farsi.

CR7-Juventus, prove di rinnovo?

Le ultime voci riportano un’ipotesi che smererebbe farsi sempre più concreta di un prolungamento di contratto di CR7 con la Juve. Nei giorni scorsi Sportmediaset ha riferito di contatti già avviati tra le parti, con CR7 prontissimo a legarsi ai colori bianconeri anche più a lungo rispetto agli attuali termini contrattuali. Altre fonti invece rimangono più vaghe. Secondo Il Messaggero ad esempio, Cristiano Ronaldo e la Juventus non avrebbero ancora parlato del possibile rinnovo, pur confermando la reciproca voglia di continuare insieme. Il nodo principale da risolvere ovviamente sarebbe legato allo stipendio del portoghese. E proprio riguardo a questo punto in queste ore sono arrivate nuove e grosse indiscrezioni.

La richiesta di Ronaldo

L’ultima novità arriva direttamente dalla Spagna. Secondo il noto portale specializzato in calciomercato Don Balon infatti, Cristiano Ronaldo vorrebbe rinnovare e rimanere a Torino, ma avrebbe chiesto alla Juventus di confermargli l’attuale stipendio da 31 milioni di euro a stagione. Sarebbe questa la richiesta di CR7 ad Agnelli per prolungare il rapporto oltre il 2022. Una notizia che, se confermata, non aprirebbe a grandi spiragli per una fumata bianca, dato che molto difficilmente la Vecchia Signora potrà permettersi ancora un ingaggio così pesante. Da quanto ne sappiamo noi invece, al momento non si sarebbe ancora arrivati a parlare di cifre, ma difficilmente comunque Ronaldo imporrebbe una condizione così forte. Anzi, potrebbe anche accettare di buon grado di ridursi l’ingaggio pur di rimanere a Torino anche dopo il 2022. Le parti con ogni probabilità si riaggiorneranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, parlando sempre di calciomercato, occhio a quello che potrebbe succedere la prossima estate. Rivoluzione a centrocampo in arrivo, 9 top player nel mirino: >>> Ecco la lista della spesa completa di Paratici! <<<