Calciomercato Juventus, nuovo attaccante: attenzione a due (grossi) nomi

TORINO – Il tema principale dello scorso calciomercato della Juventus di gennaio è stato certamente la quarta punta. Un obiettivo concreto, visto che Paratici ha sondato tanti nomi, tentando alla fine di portare a Torino il giovane Scamacca fino all’ultimo giorno utile. Nulla di fatto, ma senza dubbio un nuovo attaccante è tra le priorità della Juve per il prossimo mercato estivo. Gli investimenti più grossi però verranno fatti, con ogni probabilità, per rinforzare il centrocampo, mentre per il reparto offensivo si andrà a caccia di occasioni. E in effetti il prossimo calciomercato ne offrirà alcune davvero ghiotte.

Addio certo

Tra i nomi più interessanti c’è sicuramente quello di Edin Dzeko, che alla Juventus piace eccome. Paratici lo ha corteggiato la scorsa estate e anche a gennaio se ne era parlato. Tra qualche mese il bosniaco potrebbe tornare di nuovo di moda dalle parti della Continassa. Anche perché l’addio di Dzeko alla Roma a fine stagione sembra ormai certo. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante classe ’86 è destinato a lasciare la Capitale dopo gli attriti con Fonseca. La Juve potrebbe dunque approfittare della situazione e tentare di assicurarsi Dzeko a prezzo di saldo. Una grande opportunità insomma, ma ce ne sarebbe anche una seconda. Forse ancor più interessante ed economica.

Colpaccio di mercato a parametro zero

Occhio infatti anche a Memphis Depay, altro nome più volte accostato alla Juve nel recente passato. L’attaccante del Lione è un altro di quei giocatori che sicuramente cambieranno aria il prossimo anno, anche perché il suo contratto con il club francese scadrà il prossimo giugno. Si tratterebbe dunque di un gran colpo a parametro zero, una soluzione molto gradita e già battuta molte volte da Paratici. L’olandese inoltre ha ancora 26 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica, altro dato che potrebbe ingolosire la Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, in estate potrebbe andare in scena un duello tra Juventus e Barcellona per Depay, che sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Come accennato in apertura però, il colpo grosso la Juve lo farà a centrocampo e per questo Paratici avrebbe già messo nel mirino ben 9 grossi nomi: >>> VAI ALLA LISTA COMPLETA