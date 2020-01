Calciomercato Juventus, bomba nel post partita: “Accordo raggiunto!”

NEWS MERCATO JUVE – Continuano ad arrivare grosse notizie riguardo una possibile trattativa di calciomercato della Juventus già per questa sessione invernale di gennaio. Si tratta dell’ipotesi di scambio Bernardeschi-Rakitic tra Juve e Barcellona. Nonostante le smentite infatti, qualcosa si starebbe muovendo per davvero per un affare che potrebbe rappresentare la sorpresa di fine mercato per la Vecchia Signora. In tantissimi ne hanno parlato negli ultimi giorni e nelle scorse ore anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha confermato che i contatti tra i due club sarebbero in corso proprio per parlare di questo scambio. L’ultima importante novità però è arrivata anche da una fonte vicina alla Spagna, cioè da Mirko Calemme. Il giornalista infatti è il corrispondente italiano per l’autorevole quotidiano spagnolo AS e, intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo, ha rivelato alcune importanti indiscrezioni: “Quello tra Rakitic e Bernardeschi è uno scambio che le due società valutano già dalla scorsa estate e che ora si rende nuovamente possibile con il cambio di allenatore al Barcellona. E’ stato già raggiunto l’accordo tra il calciatore croato e la Juventus, ora manca quello tra i due club: i bianconeri esigono un conguaglio economico in proprio favore considerando la differenza d’età di sei anni tra i due giocatori.” Insomma, la Juve sarebbe veramente interessata a Rakitic tanto che, stando a quanto riferito da Calemme, avrebbe addirittura già trovato un accordo con il centrocampista classe ’88: una notizia che, se confermata, sarebbe davvero pesante. Si attendono dunque importanti novità a breve, ma non solo su questo fronte. Già perché, stando sempre alle ultimissime indiscrezioni, in casa bianconera starebbe per arrivare una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che sarebbe già al lavoro anche per altri grandi colpi in entrata in prospettiva futura. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro. E allora, tra grossi obiettivi, nuove idee e qualche clamorosa sorpresa, ecco la lista della spesa completa della Juve: partiamo subito con la raffica dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA