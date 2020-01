Bufera Sarri, scoppia il terremoto: l’annuncio è pesantissimo! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Non solo il mercato a tenere banco in casa Juventus. Anzi, dopo la dura sconfitta contro il Napoli, sono arrivate altre pesantissime notizie che stanno facendo il giro del web in queste ore. Tuttosport ad esempio ha parlato della furia di Cristiano Ronaldo negli spogliatoi nel post partita. CR7 infatti non avrebbe nascosto tutto il suo disappunto non solo per la sconfitta, ma anche per l’atteggiamento e la mentalità della squadra: “Adesso sveglia, basta cali di tensione ed è fondamentale ripartire subito“, avrebbe tuonato verso i sui compagni. Ma questa sarebbe solo la punta dell’iceberg. La vera bufera infatti riguarderebbe mister Sarri, finito ancora una volta nel mirino delle critiche di tifosi, degli addetti ai lavori, ma anche della società bianconera. Come riportato da La Stampa, parte della dirigenza della Juve infatti non avrebbe preso affatto bene le parole del tecnico dopo la partita. “La sconfitta contro il Napoli? Non mi dà più fastidio di altre, anzi sono contento per i ragazzi a cui sono affezionato. Se devi perdere, meglio contro di loro: almeno sono contenti i ragazzi. Gli devo tanto, se gli tolgo problemi sono contento.” Queste le dichiarazioni incriminate, apparse sicuramente fuori luogo agli occhi della tifoseria bianconera e della stessa Juventus. Ma non è ancora tutto, anzi la vera bomba che sta facendo esplodere il putiferio in casa bianconera sarebbe un’altra. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il noto agente e procuratore Enrico Fedele che, intervenuto in diretta TV su Canale 21 nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”, ha dichiarato: “Avevo detto che il Napoli avrebbe pareggiato contro la Juve, ma ho sbagliato il pronostico. Gli azzurri hanno giocato contro i cadaveri, i giocatori bianconeri non hanno opposto resistenza ai partenopei, anzi… I calciatori della Juventus si sono stancati di Maurizio Sarri e vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità. Ecco perché il Napoli ha avuto vita facile contro i bianconeri. Se la Juve è prima in classifica, il merito è solo dei fuoriclasse che ha in rosa”. Una bomba vera e propria insomma, un’indiscrezione che – se confermata – sarebbe assolutamente clamorosa. Di certo, dopo la sconfitta, il clima dalle parti della Continassa non è dei migliori e questa voce contribuisce sicuramente a aizzare ulteriormente gli animi. Staremo a vedere come evolverà la situazione ma, nel frattempo, Fabio Paratici starebbe accelerando per il rush finale di mercato. Con i soldi della cessione di Emre Can infatti, la Juve potrebbe partire all’assalto di alcuni calciatori finiti nel mirino bianconero. Sono 6 i nomi caldi degli ultimi giorni che noi abbiamo racchiuso nella nostra raffica: ecco i giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juventus! >>>VAI AL PRIMO