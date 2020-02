Calciomercato Juventus, annuncio improvviso: “C’è l’accordo, si chiude!”

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, la notizia sta circolando in questi minuti: colpo vicino

NEWS MERCATO JUVE – In maniera abbastanza inaspettata, in queste ore è esplosa all’improvviso una notizia di calciomercato della Juventus che si sta spargendo a macchia d’olio sul web. La novità di giornata arriva direttamente dalla Spagna: secondo il noto portale specializzato proprio in calciomercato Don Balon, la Juve starebbe infatti stringendo per l’acquisto di Alex Telles, terzino sinistro italo-brasiliano del Porto con un passato (non troppo brillante) in Serie A. Il giocatore, ex nerazzurro, è esploso negli ultimi anni a grandi livelli ed è stato accostato a più riprese alla Vecchia Signora e ora sembrerebbe che l’interesse bianconero si sia tramutato in qualcosa di più concreto. Stando sempre alle indiscrezioni spagnole infatti, la Juventus starebbe addirittura chiudendo per Telles, avendo anche trovato un accordo di massima con il Porto sulla base di 25 milioni di euro: Paratici avrebbe dunque trovato il vice Alex Sandro per la prossima stagione. L’esterno mancino sarebbe molto contento di questa nuova sfida e di ritornare a giocare in Italia: secondo Don Balon la fumata bianca sarebbe dunque molto vicina. Registriamo quindi questa notizia in attesa di maggiori riscontri, nei prossimi giorni capiremo se l’indiscrezione lanciata in Spagna ha delle basi solide o se si tratta solo di rumors di mercato. Nel frattempo però la Juve si sta muovendo concretamente anche su molte altre piste, soprattutto per la mediana che durante la prossima sessione di mercato verrà profondamente ristrutturata. In estate infatti sarà rivoluzione totale a centrocampo, dove arriveranno almeno 2 colpi di grosso calibro. Sono ben 10 i nomi top finiti nel mirino bianconero e almeno due di questi potrebbero sbarcare a Torino la prossima estate. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica iniziando dal primo nome in ballo >>>VAI AL PRIMO