Calciomercato Juventus, 70 milioni: il colpo top può arrivare da Barcellona!

Calciomercato Juventus, occhio alla sorpresa da Barcellona

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra i tanti nomi noti accostati alla Juventus, di tanto in tanto spunta anche qualche nome nuovo a sorpresa. E’ questo il caso di Ousmane Dembelè, che sarebbe di colpo rientrato tra i nomi graditi alla Vecchia Signora. La Juve in effetti sta cercando nuovi attaccanti (sia esterni che centrali) per rinnovare e rinforzare il reparto avanzato bianconero in vista del prossimo anno. In quest’ottica dunque il profilo dell’esterno offensivo del Barcellona è perfetto: giovane (22 anni) ma già con un importante bagaglio di esperienza internazionale, con enormi doti atletiche e tecniche e grandi prospettive. Per questi motivi, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Juventus gli avrebbe messo gli occhi addosso, come anche Beppe Marotta: chissà che il nuovo derby d’Italia sul mercato si possa disputare proprio per Dembelè. Stando alle indiscrezioni spagnole, entrambe le italiane potrebbero fare i primi passi a breve con il Barcellona per il talento francese, che in catalogna non è riuscito ad imporsi e potrebbe presto cambiare aria. Il prezzo comunque rimane alto: circa 65/70 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere assolutamente trattabile. Occhio dunque a Ousmane Dembelè ma, come accennato poco fa, la Juve vorrebbe fare anche un altro grandissimo colpo in attacco e sulla sua lista della spesa di Paratici sarebbero finiti ben 10 nomi da capogiro: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO