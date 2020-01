Calciomercato Juventus, altri colpi in arrivo? “Potrebbe succedere che…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Potrebbe non concludersi con l’acquisto di Dejan Kulusevski il calciomercato della Juventus di gennaio. Il gioiello svedese oltretutto si aggregherà alla Juve a partire dalla prossima estate, ma la rosa bianconera potrebbe aver bisogno di qualche altro ritocco anche nell’immediato. A questo proposito, particolare rilievo hanno le parole del vice direttore di TuttoJuve.com Massimo Pavan, che ha fatto il punto sul mercato della Juve e su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni: “Se la Juventus riuscisse a fare cassa, cedendo qualche giocatore come ad esempio Daniele Rugani per una ventina di milioni, allora avrebbe lo spazio sufficiente per qualche colpo, magari a centrocampo o per gli esterni di difesa.” Come più volte vi abbiamo sottolineato anche noi infatti, la priorità del calciomercato bianconero sono le cessioni: Rugani è sicuramente uno dei nomi finiti nel calderone, ma occhio anche ad altri giocatori in bilico come per esempio Emre Can. Se la Juve riuscisse a piazzare dunque qualche altro giocatore in uscita, potrebbe tornare fortemente su alcuni grossi obiettivi, anche negli ultimi giorni di mercato. Ma, nel concreto, chi potrebbe davvero sbarcare subito a Torino già in questa sessione invernale di calciomercato? Quali sono i nomi caldi nel mirino di Paratici? Noi abbiamo individuato ben 12 giocatori finiti sulla lista della spesa della Juve per gennaio che potrete scorrere rapidamente, nome per nome, nella nostra foto-gallery dedicata: partiamo dal primo nome >>>VAI AL PRIMO