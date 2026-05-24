Si chiude così la stagione della Juventus. Una partita e un risultato che descrivono il campionato vissuto dai bianconeri. Dopo essersi portati sul 0-2 con la doppietta di Vlahovic, gli uomini di Spalletti si fanno riprendere due volte su calcio d'angolo con Casadei e Che Adams. Una partita che nel secondo tempo ha perso di valore, con la Juventus che è venuta a conoscenza dei risultati sugli altri campi e la "condanna" all'Europa League. Un derby che non verrà ricordato per emozioni e importanza, anche per i fatti successi prima della partita.La Juventus chiude al sesto posto, Torino al dodicesimo.

TRIPLICE FISCHIO. Il derby della Mole finisce 2-2. Alla doppietta di Vlahovic hanno risposto Casadei e Che Adams.

90+3' - Cross sbagliato di Zhegrova dopo un articolato corner, Paleari in presa sicura,

90+3'- Risponde dall'altra parte Holm, anche lui dalla distanza. Paleari mette in angolo.

90+2'- Ci ha provato Che Adams dalla distanza, blocca Perin.

90'- Ci saranno 5 minuti di recupero.

87'- Simeone guadagna un altro corner per il Torino. Batte male Nkounkou.

86'- Scintille in campo dopo una pallonata involontaria di Ebosse su Locatelli. Ammonizione per Zhegrova e Ebosse dopo qualche battibecco.

84'- HA PAREGGIATO IL TORINO. Ha colpito Che Adams! Su calcio d'angolo, colpisce prima Casadei sul secondo palo, che però trova la parata di Perin. Il pallone finisce tra i piedi dello scozzese, con il tiro che viene anche deviato da Holm e si deposita in rete.

83'- Calcio d'angolo per il Torino, con McKennie che adesso è dolorante per i crampi.

80'- Sbaglia l'aggancio David che non controlla, pallone tra le braccia di Paleari.

78'- Pericoloso il Torino con Njie, tiro sul primo palo. Attento Perin a mettere in calcio d'angolo.

77'- SOSTITUZIONE JUVENTUS: finisce i cambi anche Spalletti inserendo Zhegrova al posto di Boga.

75'- Boga prova a servire il taglio di Miretti, chiude bene Ebosse. Ritmi bassi in questo quarto d'ora finale.

72'- Punizione di Koopmeiners, Ismajili anticipa Kelly.

71'- Cooling break del secondo tempo.

68'- SOSTITUZIONE JUVENTUS: lasciano il campo Thuram e Coinceçao, al loro posto Koopmeiners e Miretti.

68'- SOSTITUZIONE TORINO: D'Aversa finisce i cambi con Prati al posto di Pedersen.

67'- Contatto tra Njie e Perin, con l'attaccante granata che va addosso all'estremo difensore bianconero quando stava per riprendere il pallone con le mani.

66'- Clima adesso più acceso, con continue proteste da ambe le parti.

65'- Scivolone di David dentro l'area di rigore, pallone perso.

63'- Arrivano i primi cartellini gialli della partita. Ammonito Kalulu per il fallo su Casadei. Per proteste viene ammonito anche il centrocampista del Torino.

61'- SOSTITUZIONE TORINO: fuori Ilkhan e Obrador, al loro posto Nkounkou e Njie.

61'- SOSTITUZIONE JUVENTUS: lasciano il campo Cambiaso e Vlahovic, subentrano Holm e David.

58'- GOL DEL TORINO. Accorcia le distanze Casadei, entrato nel secondo tempo. Sugli sviluppi di corner ha colpito il numero 22 sul cross di Obrador.

58'- Cross di Obrador sulla sinistra, la difesa lascia sfilare ma Kelly mette in angolo. Si lamenta Che Adams per un contatto, ma semplice corner.

57'- SOSTITUZIONE TORINO: esce Zapata, al suo posto Che Adams.

56'- Occasione per Coinceçao! Cross di Cambiaso per l'esterno portoghese che colpisce con il destro, pallone alto. Coordinazione difficile per il numero 7.

53'- GOOOOOOOOOOOOL! DOPPIETTA DI VLAHOVIC! Contropiede micidiale della Juventus che riparte con Coinceçao servito da Vlahovic, con lo stesso numero 9 che accompagna e viene servito dentro l'area di rigore. Sinistro imprendibile per Paleari, 0-2!

51'- LOCATELLI! Tiro di prima intenzione da fuori area, conclusione larga.

50'- Ennesimo cross di Pedersen, telefonata per Perin che blocca.

48'- Cambiaso pericoloso! Recupero in scivolata di Locatelli, pallone che arriva a Cambiaso che va alla conclusione con il destro a fil di palo. Parata di Paleari in angolo.

47'- Batte lo stesso Coinceçao, troppo sul portiere. Paleari esce e blocca il pallone.

47'- Ci prova Coinceçao che guadagna il primo corner della ripresa.

46'- Subito pericoloso il Torino ancora con Pedersen! Pallone diretto per Simeone che non impatta per pochi centimetri.

45'- Si riprende, possesso per il Torino.

SOSTITUZIONE TORINO: esce Gineitis, entra Casadei.

VERDETTI FINALI: In Champions ci vanno Roma e Como, Milan e Juventus ufficialmente in Europa League.

Si salva il Lecce, retrocede la Cremonese.

È finita sugli altri campi: vince 0-2 la Roma; vittoria anche per il Como che festeggia per 1-4. Sconfitta incredibile per il Milan, che cade per 1-2 contro il Cagliari.

DUPLICE FISCHIO. Juventus avanti per 0-1, ma momentaneamente fuori dalla Champions League.

45+2 - Ci prova Obrador che, sulla sinistra, mette un cross basso. Blocca il pallone Perin.

45+2'- Combinano male Thuram e Vlahovic, con il pallone di ritorno del numero 0 che esce impreciso.

45+1'- Primo tempo opaco per Coinceçao, che dentro l'area non trova più il pallone e spreca una potenziale occasione.

AGGIORNAMENTO LIVE: Il Como chiude i conti sul campo della Cremonese, 1-4 il risultato in diretta.

44'- Ci saranno 3 minuti di recupero.

42'- Occasione Torino! Ebosse accompagna sulla sinistra, pallone basso dentro l'area di rigore. Gineitis colpisce, tiro che esce di mezzo metro dal palo lontano di Perin.

41'- Risponde la Juventus con un cross dalla trequarti di Thuram, sul quale esce e blocca Paleari.

40'- Gineitis mette un cross basso in mezzo, pericolo allontanato da McKennie.

AGGIORNAMENTO LIVE: La Cremonese è in 10 uomini contro il Como, che si porta sull'1-3 su calcio di rigore.

36'- Tensione dentro l'area di rigore tra Paleari e Gatti in occasione del corner.

35'- Combinazione tra Vlahovic e Thuram, con il francese che arriva al tiro dopo la sponda del serbo. Conclusione da fuori area che trova un tocco granata, angolo per la Juve.

34'- Occasione per Vlahovic! Kalulu sulla destra arriva al cross, il numero 9 colpisce quasi da solo di testa. Tiro che finisce alto.

33'- Intervento determinante di Gatti, che intercetta un pallone di Zapata diretto a Simeone che si sarebbe trovato da solo davanti a Perin.

31'- Contropiede per la Juventus, con Coinceçao che entra dentro l'area di rigore, tiro ribattuto e pallone che finisce sul fondo dopo un tocco di Vlahovic.

30'- Occasione Torino! Sempre Pedersen che arriva al cross sulla linea di fondo. Corss morbido per Zapata che quasi la toglie a Simeone, pallone fuori.

29'- Pedersen l'uomo più pericoloso del Torino, che gode di libertà sulla fascia destra.

27'- Riprende il gioco.

25'- Cooling break allo Stadio Olimpico Grande Torino.

24'- GOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS! HA SEGNATO VLAHOVIC! Thuram porta palla centralmente e serve Vlahovic in mezzo all'area. Questa volta la sterzata è utile, tira con il sinistro. Deviazione decisiva di Ebosse, Paleari battuto. 0-1 per la Juventus!

AGGIORNAMENTO LIVE: Il Cagliari ribalta la partita contro il Milan, 1-2 a San Siro!

22'- Vlahovic! Sugli sviluppi dell'azione di Boga, il numero 9 prova una sterzata di troppo con il pallone tra i piedi. Perso un tempo di gioco, va al tiro ma viene anche lui murato.

21'- Pericoloso Boga! Tiro da dentro l'area di rigore, murato dai granata.

AGGIORNAMENTO LIVE: Si porta avanti la Roma, 0-1 contro il Verona.

20'- Si accende Simeone. Serpentina centrale, chiuso dalla difesa juventina.

AGGIORNAMENTO LIVE: Accorcia subito la Cremonese, 1-2 il risultato attuale.

AGGIORNAMENTO LIVE: Ha raddoppiato il Como, 0-2 contro la Cremonese. Il Verona è in 10 uomini contro la Roma.

17'- Punizione per il Torino, batte male Ilkhan. Pallone che finisce direttamente fuori.

15'- Kelly ha provato a spedire il pallone in porta. Tiro defilato che arriva sui piedi di Gatti, che non riesce a metterla dentro.

14'- Prova a farsi vedere in attacco la Juventus. Boga largo sulla sinistra entra dentro l'area, pallone a mezz'altezza per Vlahovic che non riesce a spingerla dentro. Poi Paleari mette in corner, il primo per i bianconeri.

12'- Non riesce ad uscire la Juventus, che sbaglia con McKennie in impostazione.

11'- Aveva battuto bene Ilkhan, c'è però il fallo di Coco in attacco.

10'- Secondo corner per il Torino. Gatti chiude Zapata in velocità sulla linea di fondo.

9'- Prova a rendersi pericoloso Kalulu, servito da Locatelli. Tentativo di assist per Valhovic in area, passaggio impreciso.

7'- Nuovo cross sbagliato, questa volta da Gineitis. Pallone sbilenco che finisce alto e non raggiunge Simeone.

5'- Altro spunto di Pedersen sulla fascia destra, cross impreciso.

4'- Squadre che si studiano. Si gioca in un clima surreale, con la curva centrale del Torino che non canta.

2'- Battuta al limite di Vlasic, tiro murato.

2'- Arriva il primo corner della partita, che sarà del Torino. Contrasto tra Pedersen e Cambiaso, ultimo tocco dell'esterno bianconero.

1'- Punizione sulla trequarti per la Juventus. Battuta di Locatelli troppo alta, Coinceçao non riesce a controllare.

21.50- SI COMINICA! Primo possesso per la Juventus.

21.46: Entrano in campo le due formazioni insieme alla terna arbitrale.

21.40: Squadre nel tunnel, a breve l'inizio della partita!

21.37: Anche la parte centrale della curva granata inizia a svuotarsi, quasi a "solidarietà" dei tifosi bianconeri.

21.30: Aggiornamento sul tifoso juventino: sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. In questo momento sta venendo operato alla testa.

21.27: Entrano ufficialmente in campo i giocatori del Torino, seguiti poco dopo da quelli della Juventus.

21.25: Il settore ospiti si è praticamente svuotato.

21.23: Tensione altissima tra le due tifoserie. C'è preoccupazione per quello che potrebbe avvenire fuori dallo stadio.

21.21: Entrano i giocatori della Juventus, tra i cori dei tifosi che urlano "Fuori!". Continuano i battibecchi tra le due tifoserie, con il settore ospiti che inizia a svuotarsi.

21.20: Calcio d'inizio previsto per le 21:45! Breve riscaldamento per entrambe le squadre, a breve in campo.

21-18: Stanno entrando anche i giocatori per il riscaldamento.

21.17: La posizione della questura di Torino è che non ci sono motivi di ordine gruppo per non giocare la partita. La sensazione è che si stiano reclutando delle forze dell'ordine per evitare l'invasione di campo preannunciata dal tifo juventino.

21.16: Stanno entrando i due staff in campo, tra i fischi dei tifosi bianconeri.

21.09: Nel dialogo tra Locatelli e i tifosi avvenuto nel pre-partita, sarebbe emerso che, qualora la partita dovesse iniziare, sarebbero pronti a invadere il campo.

21.06: L'unica certezza è che il tifoso colpito è un supporter juventino. Sarebbe stato colpito da un lacrimogeno durante degli scontri con la polizia che si era contrapposta tra le due tifoserie. In ospedale è entrato in codice rosso per trauma cranico.

21.00: Tunnel ancora vuoti, nessuna novità. Si aspetta il comunicato dalla lega.

20.56: La volontà delle squadre è di giocare, probabilmente verranno schierate le forze dell'ordine a presidio della curva juventina. Da sottolineare anche che i tifosi del Torino hanno rimosso gli striscioni presenti in curva.

20.54: Il timore è che i tifosi bianconeri possano invadere il campo. La loro volontà è che la partita non si giochi.

20.53: Sono cominciate le altre partite, la Lega non ha potuto garantire la contemporaneità. Gara momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza.

20.50: SITUAZIONE DI STALLO A TORINO! Un tifoso juventino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale, tunnel ancora senza giocatori. Dagli ultimi aggiornamenti, il tifoso non è in pericolo di vita. Il resto dei supporter ha chiesto di non giocare la partita.

La Lega ha ufficializzato che verrà mantenuta la contemporaneità.

Calcio d'inizio alle 20:45.

La Juventus per credere ancora nella Champions, il Torino per chiudere dignitosamente la stagione. Due situazione diverse, stesso obbiettivo: vincere. Ai ragazzi di Spalletti non basterebbe il successo contro i granata, dipenderà tutto dai risultati sugli altri campi in contemporanea. Per continuare a sperare, il tecnico toscano di affida ai migliori a disposizione. Non rinuncia né a Thuram né a Vlahovic, entrambi non in condizioni ottimali ma regolarmente in campo dal 1'. Torna Perin in porta al posto di Di Gregorio, in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in bianconero. Al posto di Yildiz c'è Boga, con accanto l'insostituibile Coinceçao. In difesa c'è Gatti a sostituire lo squalificato Bremer.

Nel Torino, D'aversa sceglie Zapata in coppia con Simeone, supportati da Vlasic, per provare a portare a casa un derby che manca dal 2015.

Le formazioni ufficiali del match:

: Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata (C).A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Kulenovic, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Gabellini, Njie, Pellini.Allenatore: D'Aversa.

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli (C), Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.

Allenatore: Spalletti.