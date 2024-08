SOCIAL – Szczesny nostalgia Juve: “Perin, Pinsoglio, ci mancate”

Sul proprio profilo Instagram Szczesny ha voluto mandare un messaggio a Perin e Pinsoglio: il polacco ha nostalgia della Juve

Con l’arrivo di Di Gregorio alla Juve Szczesny è stato ufficialmente messo in vendita. Dopo tante stagioni passate a difendere alla perfezione la porta bianconera, quindi, il portiere polacco si prepara a dire addio alla Vecchia Signora. Non a caso il classe 1990 si sta allenando da solo e non è stato mai convocato per le amichevoli estive.

Juve, il messaggio social di Szczesny

Allenarsi da solo, dicevamo. Su Instagram il portiere polacco ha pubblicato un’immagine che lo ritrae mentre si allena in compagnia del preparatore dei portieri Tommaso Orsini. Poi sotto la scritta: “Quanto ci mancate Mattia Perin, Carlo Pinsoglio e Claudio Filippi (responsabile area portieri n.d.r.)“.