Juve, Danilo: “Mi dispiace per Chiesa e Szczesny. Ruolo? Terzino, centrale…”

Intervenuto al termine dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen il capitano della Juve Danilo ha detto: “Siamo concentrati sul possesso ma stiamo lavorando molto anche sulla fase difensiva, che è molto importante, e su cui dobbiamo migliorare. La Juventus non è una società normale, è speciale, dal 19 agosto dovremo essere veri, dopo un’estate dura ma molto bella, utile per prepararci”.

Juve, le parole di Danilo

“A me il Mister chiede di giocare sia da terzino, che da centrale, che da terzo di difesa: dobbiamo essere bravi a capire lo spazio e il tempo e poter giocare ovunque. Principalmente Motta ci chiede coraggio, di riempire spazi inattesi. Il gruppo? Sono tutti bravi ragazzi che lavorano tantissimo, e anche io lavoro a 360 gradi per essere utile alla squadra”, ha aggiunto.

Ai microfoni di Sky Sport ha poi detto: “Mi dispiace per Chiesa e Szczesny, è una situazione non facile da gestire per nessuno, è gente con cui si è creato un rapporto negli anni, ma la società deve prendere decisioni con il mister. Io sono concentrato sulla squadra, su chi è disponibile e sul mettermi in forma il prima possibile, lavoriamo davvero tanto. Gli auguro il meglio per il futuro, è gente con cui abbiamo vissuto cose importantissime”.