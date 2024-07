SOCIAL – Rabiot saluta la Juve: “Buona fortuna” | VIDEO

Con un video pubblicato su Instagram Adrien Rabiot ha voluto salutare ufficialmente tutto il mondo Juve: le sue parole

Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e da quel giorno Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato. Le trattative per il rinnovo non hanno portato e nulla tanto che Giuntoli in conferenza stampa ha annunciato l’addio del francese. Su Instagram, però, Cavallo Pazzo ha voluto salutare tutto il mondo bianconero.

Juve, il saluto social di Rabiot: video

Il centrocampista francese ha infatti pubblicato un video con le sue migliori giocate, con questa descrizione: “Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna”.