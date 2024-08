SOCIAL – Nicolussi Caviglia saluta la Juve: il toccante messaggio

Nicolussi Caviglia su Instagram ha voluto salutare il mondo Juve: il toccante messaggio sui social del classe 2000

Hans Nicolussi Caviglia ha lasciato la Juve per diventare un nuovo giocatore del Venezia. Il centrocampista italiano andrà quindi a potenziare la squadra di Eusebio Di Francesco, pronto a iniziare una nuova avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HNC (@hansnicolussi)

Juve, il messaggio social di Nicolussi Caviglia

Su Instagram il classe 2000 ha deciso di salutare la Juve con un toccante post. Il centrocampista ha infatti pubblicato un video con alcune delle immagini più significative della sua esperienza in bianconero. In descrizione il messaggio: “Un saluto a chi mi è stato compagno in questi anni, sul campo e sugli spalti. La vita è la più bella delle avventure! Vi voglio bene“.