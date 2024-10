SOCIAL, Matri torna a giocare: l'ex Juve riparte dalla seconda categoria - JuveNews.eu

L'ex Juve Matri riparte dalla Seconda Categoria: giocherà in seconda categoria con l'ASD Graffignana. Il post social

La carriera di Alessandro Matri è stata lunga e ricca di emozioni e gol. Dal Cagliari al Brescia, passando per Juve, Fiorentina, Milan, Genoa, Lazio e Sassuolo. A maggio 2020 l’attaccante italiano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ritirandosi e diventando commentatore e opinionista. Ora però Matri ha deciso di mettere fine al suo ritiro e di scendere in campo ancora una volta. Con un post pubblicato sui social, infatti, l’ASD Graffignana, squadra della provincia di Lodi, ha infatti annunciato che l’ex bomber bianconero giocherà tra le sua fila, in Seconda Categoria.

Ecco il messaggio pubblicato sui social dalla nuova squadra di Matri: “344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società! È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!”. Dopo 4 anni di assenza dal calcio giocato, quindi, Matri ripartirà dalla Seconda Categoria, per provare ancora una volta l’ebrezza del campo da calcio.