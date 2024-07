Matri: “La Juve sta diventando una squadra molto forte”

Alessandro Matri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Alessandro Matri, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sulla Juve: “La Juve sta diventando una squadra molto forte. Ci sono stati già ottimi acquisti come appunto Thuram e Douglas Luiz. Senza dimenticare un ottimo portiere come Di Gregorio che a Monza ha fatto molto bene. L’aggiunta di Koopmeiners aiuterebbe ad alzare ulteriormente il livello. A Bergamo abbiamo visto tutti il valore dell’olandese. Ce ne sono pochi di centrocampisti così. Sa far tutto e segna quasi come un attaccante. I bianconeri stanno crescendo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’Inter come favorita”.