Social, la carica della Juventus: “No pain, no gain”

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus verso l'inizio della stagione: il club bianconero ha caricato l'ambiente tramite i social

Ancora qualche giorno e il campionato della Juventus prenderà ufficialmente il via. I bianconeri affronteranno la neopromossa Como, in un match pieno di insidie. I lariani, di ritorno in Serie A dopo molti anni, starebbero allestendo una squadra che dovrebbe andare molto al di là della semplice salvezza. Di fronte all’entusiasmo avversario, i bianconeri del neo allenatore Thiago Motta, ne dovrebbero contrapporre uno altrettanto preponderante.

La stagione zero della Juventus

La Vecchia Signora, grazie al lavoro sul calciomercato, ha cambiato moltissimo, in primo luogo a livello di elementi in rosa e pare destinata a mutare ancora. I grandi cambiamenti, oltre che i carichi di allenamento, hanno mostrato nel pre-campionato una Juventus che potrebbe presentarsi alla prima di campionato non ancora al top. In relazione a questo, è dimostrativo il post social pubblicato dallo stesso club. Il video, che racconta la giornata di allenamento, è accompagnato dalla seguente didascalia: “No Pain, No Gain” (senza fatica non si ottiene nulla). La fatica, i carichi e l’impegno di un modulo e idee diverse dal recente passato che starebbero mutando la Juventus, oggi magari non al massimo, ma che lavorerebbe per una stagione da protagonista. Ecco quale sarà lo spirito con il quale i bianconeri si presenteranno con il Como.