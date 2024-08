Juve, Vlahovic: “Campionato? Puntiamo al massimo”

Dusan Vlahovic ha parlato della stagione della Juventus ai nastri di partenza: per l'attaccante, i bianconeri non dovrebbero porsi dei limiti

Intervistato per Sky Sport, Dusan Vlahovic ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus. Ecco le sue parole: “Stiamo facendo tutte le cose che ci servono e speriamo di essere al massimo dal 19. Questo campionato sarà sicuramente difficile, equilibrato perché ci sono tantissime buone e grandi squadre, squadre che si sono rinforzate tantissimo e non sarà facile, però noi puntiamo noi stessi e puntiamo a fare il massimo e a fare le cose fatte bene. Non ci siamo posti nessuno obiettivo, nemmeno a me piace pormeli degli obiettivi perché vuol dire che c’è un limite ma non abbiamo parlato di queste cose, stiamo lavorando e stiamo imparando delle nuove cose, andiamo partita per partita e ognuno nella sua testa ha qualcosa in mente ma andiamo piano, gara dopo gara e vediamo dopo arriveremo”.

Vlahovic: “Siamo pronti a una stagione tosta”

Il calciatore ha aggiunto: “Per me questa stagione sicuramente sarà una stagione importante come per tutti, giocare nella Juventus significa che in tutte le stagioni si punta al massimo e sicuramente sarà una stagione tosta ma siamo pronti, ci faremo trovare pronti e daremo il nostro massimo”.