All'uscita dal JMedical l'attaccante della Juve Kenan Yildiz si è fermato a fare foto e autografi con i tifosi: vestirà la 10?

Kenan Yildiz è il grande talento della Next Gen bianconera, per molti il presente e il futuro della Juve. Il diamante turco è un classe 2005 ma ha già dimostrato classe e qualità da vendere: per lui i tifosi vogliono la maglia numero 10.

SOCIAL – Juve, Yildiz come Del Piero

All’uscita dal JMedical dopo le visite mediche di inizio stagione Yildiz si è fermato a fare foto e autografi con i tifosi. Il turco ha firmato una maglia di Del Piero e quel punto qualcuno gli anche chiesto se in questa stagione sarà lui a indossare la 10 di Alex. Risposta? Un semplice sorriso. Staremo a vedere.