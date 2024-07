Juve: visite mediche terminate per Douglas Luiz, Bremer, Danilo e Yildiz | LIVE

Visite mediche per Douglas Luiz, Bremer, Danilo e Yildiz: Thiago Motta può finalmente contare sulla Juve al completo

09:05 – Visite mediche terminate. Ora bagno di folla con i tifosi.

08:30 – Douglas Luiz, Bremer, Danilo e Yildiz sono arrivati al JMedical: iniziate le visite mediche.

00:00 – Nella tarda serata di ieri Douglas Luiz è finalmente atterrato a Torino. A praticamente un mese dal suo annuncio ufficiale il centrocampista brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero.

Juve, arrivi e visite mediche

Giornata di arrivi in casa Juve, che oggi festeggia il ritorno a Torino degli ultimi quattro giocatori in rosa. Dopo gli impegni in nazionale, infatti, Douglas Luiz, Bremer, Danilo e Yildiz faranno ritorno alla Continassa. Per loro prima le visite mediche di rito di inizio stagione al JMedical e poi il primo allenamento con Thiago Motta.