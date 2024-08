SOCIAL – Juve, Vlahovic alle Olimpiadi per sostenere Djokovic

L'attaccante della Juve Dusan Vlahovic è volato a Parigi per vedere la finale di tennis tra il connazionale Djokovic e Alcaraz

Tra campioni ci si conosce e riconosce, soprattutto quando si è della stessa nazione. Per questo da alcuni anni è nata un’amicizia tra l’attaccante della Juve Dusan Vlahovic e il campione di tennis Novak Djokovic, due dei più grandi sportivi serbi in circolazione.

Dusan Vlahović a vedere la finale del suo connazionale Novak Djoković #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/dewqzf7PBC — serenão (@addictedjuve) August 4, 2024

Per questo motivo Vlahovic è volato fino a Parigi per vedere la finale olimpica di tennis tra Djokovic e Alcaraz, vinta proprio dal 37enne serbo. L’attaccante della Juve ha sostenuto il connazionale dagli spalti, come lui ha fatto più volte all’Allianz Stadium in occasione delle partite della Vecchia Signora.