Djokovic ringrazia la Juve: “Grazie dell’ospitalità, buona fortuna”

A guardare Juve-Cagliari allo Stadium ieri c'era anche uno spettatore speciale. Novak Djokovic era infatti in tribuna ad assistere alla partita della squadra di Allegri, match che non ha deluso le aspettative.

In descrizione Djokovic ha scritto: "È un piacere guardare due maestri del loro mestiere all'opera. Buona fortuna per il futuro fratelli e grazie per aver rappresentato la Serbia nel mondo. Buona fortuna per il futuro. Grazie a Juventus per l'ospitalità e la gentilezza".