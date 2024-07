SOCIAL – Juve, Thuram saluta il Nizza: “Non vi dimenticherò”

Thuram si prepara a diventare un giocatore della Juve: il centrocampista francese su Instagram ha salutato il Nizza

Dopo le visite mediche e le firme sul contratto, manca solo l’ufficialità: Khephren Thuram si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juve. Il centrocampista francese sarà il terzo colpo del mercato bianconero dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, in un’estate fin qui ricca di emozioni per i tifosi della Vecchia Signora. Il figlio di Lilian si trasferirà alla Juve per 20 milioni più 5 di bonus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khephren Thuram (@k_thuram)

Juve, il saluto di Thuram al Nizza

Sul proprio profilo Instagram il centrocampista francese ha voluto salutare i compagni e soprattutto i tifosi del Nizza: “Oggi si volta pagina. Grazie a voi tutti che mi avete accompagnato fino a questa nuova tappa della mia carriera e della mia vita. Non dimentico niente“.