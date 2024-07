Bagno di folla per Matias Soulè a Roma: l'attaccante della Juve è stato accolto da decine e decine di tifosi giallorossi

Roma si sa è una piazza calda, una di quelle città che vive il calcio in maniera diversa. Per questo Paulo Dybala se n’è innamorato e per questo anche Matias Soulè ha deciso di trasferirsi nella Capitale.

Juve, bagno di folla per Soulè a Roma

L’attaccante della Juve si prepara a diventare un nuovo giocatore giallorosso e nella tarda serata di domenica 28 luglio l’attaccante è arrivato a Roma. Ad aspettarlo all’aeroporto c’erano decine e decine di tifosi, un vero e proprio bagno di folla. L’argentino si prepara a dire addio ai bianconeri: affare da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La Capitale lo aspetta.