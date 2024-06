Social, Juve scatenata: l’annuncio di Douglas Luiz diventa un gioco

La Juve si sta sbizzarrendo sul suo profilo social in attesa di ufficializzare l'arrivo di Douglas Luiz: oggi è arrivato il secondo indizio

La Juventus l’ha fatto… di nuovo. Sono ore calce quelle per l’ambiente bianconero che sta aspettando per Douglas Luiz l’ufficialità di un arrivo nel quale è ormai tutto fatto. Attraverso i social, i bianconeri non starebbero facendo nulla per raffreddare gli animi. Anzi. Dopo quello della giornata di ieri, anche oggi con un posto social su Instagram, si è giocato con i nomi per anticipare la portata principale.

Da Douglas Costa a Danilo: Douglas Luiz in arrivo

Ieri la Juventus ha dedicato la sua pubblicazione a Douglas Costa, ex recente ala bianconera. Poco fa, è toccato a Danilo, con tanto di “Luiz” tra parentesi. Un evidente gioco di nomi con il quale la Juventus si sta divertendo a tenere acceso l’entusiasmo e il desiderio dei suoi tifosi di accogliere Douglas Luiz. L’annuncio della sua ufficialità è ormai solo questione di quando.