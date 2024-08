Social Juve, Ravezzani esalta Mbangula e “punzecchia” Chiesa

Fabio Ravezzani attraverso i social ha esaltato il gol di Samuel Mbangula con la Juventus, ma anche lanciando una stoccata a Federico Chiesa

Pioggia di complimenti per l’esordio stagionale ufficiale della Juventus. I bianconeri hanno steso con un perentorio 3-0 il Como alla prima di Serie A, dando ottime sensazioni per il proseguo del campionato. Tra le note liete, la performance con gol di Samuel Mbangula, esaltata da Fabio Ravezzani con un tweet sul suo profilo X. Un gol che, oltre a servire ai bianconeri, secondo il giornalista farebbe sempre più dimenticare Federico Chiesa.

Il tweet di Ravezzani

Ecco cosa ha scritto: “Juve brillante e convincente, pur con tanta next gen in campo. Tutti bravi. Mbangula archivia Chiesa alla voce ricordi irrilevanti. Vlahovic vivace e sfortunato. Troppo presto per dire che sarà una gran stagione, ma l’esordio è stato davvero entusiasmante. Bravo Motta“.