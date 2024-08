Juve-Como, Gabrielloni: “C’è stata troppa differenza in campo”

Gabrielloni ha parlato della sconfitta del suo Como contro la Juventus: il giocatore avrebbe parlato di grande differenza di valori in campo

Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Gabrielloni ha parlato della sconfitta del suo Como contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Per me è stata un’emozione partire dai dilettanti e arrivare in Serie A in questo stadio alla prima di campionato, questo esordio è stato tutta una bellissima emozione anche se c’è rammarico per come è andata la partita, c’è molto dispiacere”.

Gabrielloni: “Non ci aspettavamo questa differenza”

Il giocatore ha proseguito: “Magari non ci aspettavamo alla prima partita questa distanza però analizzeremo con il mister ciò che non è andato e cercheremo di farci trovare pronti per le prossime partite. Che impressione ti ha fatto questa Juventus? Mi ha fatto una bellissima impressione, ha dei valori importanti soprattutto in avanti e c’è stata troppa differenza in campo’’.