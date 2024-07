SOCIAL – Juve, Perin a lezione da Bonucci e Chiellini | FOTO

Perin insieme a Chiellini e Bonucci: il portiere della Juve è andato "a lezione" dalle due leggende bianconere

Mattia Perin insieme a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Questa è l’immagine pubblicata sui social dal portiere della Juve, che ha incontrato i due ex bianconeri e ha voluto subito immortalare il momento.

Juve, Perin con Bonucci e Chiellini

Il commento della foto dice tutto: “A lezione”. Perchè in effetti da due come Bonucci e Chiellini c’è solo che da imparare. Per anni sono stati colonne portanti della difesa della Juve e della Nazionale e hanno ancora molto da insegnare alle nuove generazioni. Non a caso i tifosi bianconeri vorrebbero Chiellini in dirigenza come esempio dei valori del club. Chissà se un giorno questo sogno diventerà realtà.