Juve, Perin: “Locatelli e Vlahovic capitani? Sono veterani”

Locatelli e Vlahovic sono le scelte giuste per essere i capitani della Juve? Le parole del portiere bianconero Perin

In occasione dell’amichevole contro il Norimberga Locatelli prima e Vlahovic poi sono stati scelti come capitani della Juve. Nonostante la giovane età, infatti, il centrocampista italiano e l’attaccante serbo sono tra i giocatori da più tempo in squadra.

Juve, le parole di Perin

Intervistato sull’argomento il portiere bianconero Mattia Perin ha detto: “Tutte le squadre hanno bisogno di alcuni leader. Ci sono i veterani che siamo quelli che siamo da più tempo. Dobbiamo far capire a chi arriva e chi è giovane cosa vuol dire giocare nella Juventus e indossare questa maglia. I nuovi che arrivano sono preparati con la conoscenza della storia e della cultura di questa società. Non ci saranno problemi”.