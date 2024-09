SOCIAL - Juve, messaggio criptico di Pogba: "E se..." - JuveNews.eu

Sul proprio profilo Instagram Paul Pogba ha pubblicato un video con un messaggio criptico: le ultime novità sul centrocampista della Juve

Quando il suo test antidoping è risultato positivo, la carriera di Paul Pogba si è fermata di colpo. Il centrocampista francese nelle ultime stagioni era stato vittima di una lunghissima serie di infortuni ma lo stop forzato per doping è stato il colpo di grazia sulla carriera. Il Polpo è stato infatti squalificato per quattro anni, anche se il francese ha già fatto ricorso al TAS (che difficilmente gli darà ragione). Ora Pogba dovrà quindi guardare a un futuro probabilmente senza calcio. In questo senso sui social il classe 1993 ha pubblicato un post dal messaggio criptico: “E se…”. Il video è in collaborazione con Beyond, progetto di un’agenzia immobiliare di Dubai per la costruzione di un nuovo quartiere nella Business Bay.

Juve, le parole di Chiellini su Pogba

In una recente intervista Chiellini parlando di Pogba ha detto: “In questi mesi gli ho scritto, ora è un uomo ma per noi rimane quel ragazzino che abbiamo visto crescere. Poteva essere un talento generazionale che si è un po’ perso per infortuni, ora mi auguro possa tornare a farsi vedere, possa tornare a giocare. Ha commesso sicuramente una leggerezza, anche se non so come siano andate le cose, ma la mia speranza è vederlo presto in campo perché è veramente un ragazzo d’oro”.