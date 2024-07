Juve, Chiellini difende Pogba: “Spero di vederlo presto in campo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ex Juve Giorgio Chiellini è tornato a parlare di quanto successo a Paul Pogba

Intervistato da Sky Sport l’ex Juve Giorgio Chiellini ha parlato di Paul Pogba: “Io l’ho conosciuto da ragazzo, era poco più di un bambino quando arrivò e si fece subito volere bene”.

Juve, le parole di Chiellini su Pogba

“In questi mesi gli ho scritto, ora è un uomo ma per noi rimane quel ragazzino che abbiamo visto crescere. Poteva essere un talento generazionale che si è un po’ perso per infortuni, ora mi auguro possa tornare a farsi vedere, possa tornare a giocare. Ha commesso sicuramente una leggerezza, anche se non so come siano andate le cose, ma la mia speranza è vederlo presto in campo perché è veramente un ragazzo d’oro“, ha concluso.