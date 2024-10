SOCIAL - Juve, Marchisio esalta la BBC: "Il trio difensivo più completo di sempre" - JuveNews.eu

Intervenuto su Instagram l'ex Juve Marchisio ha voluto esaltare la BBC, la storica difesa a tre composta da Bonucci, Barzagli e Chiellini

Sul palco del Festival dello Sport di Trento sono intervenuti anche Bonucci, Barzagli e Chiellini, che hanno raccontato dei loro anni alla Juve. La famosissima BBC ha infatti fatto la storia della Vecchia Signora e della Serie A, tra i trii difensivi più forti di sempre. Al termine dell’evento i tre si sono fatti un selfie, pubblicato poi da La Gazzetta dello Sport su Instagram. Migliaia i commenti, tra cui uno molto speciale, quello di Claudio Marchisio: “Aver avuto voi a coprirci le spalle è stata una gran fortuna. Il trio difensivo più completo che abbia mai visto“.

Juve, i commenti dei tifosi

Oltre all’ex centrocampista bianconero sono stati moltissimi i commenti dei tifosi. Eccone alcuni dei migliori: “Che dire, il Super Muro, un’unica certezza !!! Grandi ragazzi !!!”. E ancora: “Pagherei per vedervi di nuovo a difendere la mia squadra del cuore”. Poi un altro: “Non sto piangendo, mi è solo entrata la BBC nell’occhio“. “La miglior difesa degli ultimi tempi in una sola foto, ovviamente niente da togliere agli altri ma loro…”, ha scritto un tifoso. Ma c’è anche chi ha sottolineato le qualità del resto della squadra: “Ok BBC ma una grande difesa se hai un super centrocampo Pogba Pirlo Vidal Marchisio con un portiere di nome GiGI”.