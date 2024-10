Barzagli: "Percorso interessante di Thiago Motta. Sulla BBC..."

Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Festival dello Sport: “BBC tra le migliori difese della storia? Credo abbiamo lasciato tanto, sia nel calcio italiano che in quello europeo. È troppo difficile dire se siamo compresi tra i grandi del calcio o no… se lo dite voi mi fa piacere. Adesso i tempi sono cambiati. Si trovano dei ragazzi che giocano benissimo ma l’uomo lo guardano dalla distanza. Si tende a essere più alti”.

Su Thiago Motta

Con lui la Juve sta facendo un percorso interessante e diverso quest’anno. Le sue scelte dipendono da quello che vede, così dà uno stimolo a tutto il gruppo. Alla Juve ovviamente gestisce una squadra diversa dal Bologna, con altre caratteristiche. I bianconeri stanno ancora trovando la quadra giusta, ci vorrà del tempo. Vlahovic? Quando sei l’attaccante della Juventus è normale che hai tante pressioni e che si parla sempre di te, non mi sorprende. Credo che anche lui sappia che quel che conta è il campo, a volte devi tapparti le orecchie e giocare. Io lo trovo ancora più cresciuto, sta facendo ottime partite. A volte lo criticano quando non segna, ma per me sta facendo bene e può ancora crescere”.