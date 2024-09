SOCIAL - Juve, Kostic è atterrato in Turchia: accoglienza super - JuveNews.eu

La Juve ha trovato l'accordo per il trasferimento di Kostic al Fenerbahce: il video dell'arrivo del serbo in Turchia

Il mercato in Italia è terminato lo scorso 30 agosto ma in alcuni paesi all’estero non è così. È il caso della Turchia, dove il calciomercato terminerà infatti il prossimo 13 settembre. Ecco quindi che le squadre di Serie A possono ancora sperare di vendere i propri esuberi, proprio come sta per fare la Juve. I bianconeri hanno infatti chiuso l’accordo con il Fenerbahce per il trasferimento di Kostic. Affare in prestito, con il club turco che pagherà completamente il costo dell’ingaggio del giocatore. L’esterno serbo in tarda notte è già arrivato in città e l’accoglienza è stata da superstar.

Juve, accoglienza da superstar per Kostic in Turchia

Il calcio in Turchia è estremamente sentito e come visto per Osimhen pochi giorni fa, i tifosi delle squadre turche sono soliti accogliere i nuovi arrivi all’aeroporto in maniera super. Nonostante Kostic sia arrivato a Instanbul in tarda serata, è stato comunque accolto da decine e decine di fan accaniti. Foto di rito, sorrisi e anche un pizzico di incredulità: l’avventura turca di Kostic è iniziata nel migliore dei modi. In SuperLig l’ormai ex Juve si prepara a sfidare tante vecchie conoscenze del calcio italiano, da Mauro Icardi a Dzeko: ci sarà da divertirsi.