Paredes: “Vi spiego il motivo perché non ho reso alla Juventus”

Intervistato in occasione dell'ultima partita disputata in Europa, Leandro Paredes è ritornato a parlare sulla sua esperienza alla Juventus

Intervistato nel post partita della semifinale di ritorno di Europa League ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista della Roma, Leandro Paredes. Nell'occasione, il calciatore ha risposto tra le varie domande a una riguardante la sua precedente esperienza alla Juventus. Paredes avrebbe ammesso che in bianconero le cose non sarebbero andate come avrebbe inizialmente sperato. Ecco cosa ha detto: “Merito degli infortuni, sono arrivato alla Juventus che non stavo benissimo, avevo tantissimo dolore. Volevo fare meglio, mi dispiace, ma vivo nel presente e sono contento ed è la cosa più importante". Inoltre, sulla finale mancata ha aggiunto: "Mi dispiace, abbiamo fatto un grande sforzo, volevamo andare in finale, dare una gioia ai tifosi, ce ne andiamo a mani vuote a casa".