SOCIAL – Ex Juve, Morata chiarisce: “Non sono mai stato infedele”

L'ex Juve Alvaro Morata è tornato a parlare della sua separazione dalla moglie Alice Campello: "Lei non voleva lasciare la Spagna"

Intervenuto nel corso del programma ‘De Corazón’, in onda sul canale spagnolo TVE, l’ex attaccante della Juve Alvaro Morata è tornato a parlare della sua separazione dalla moglie Alice Campello.

Ex Juve, le parole di Morata

“Voglio essere chiaro, la relazione è finita – ha detto –, ma abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri figli, ma non si può tornare indietro. Avevamo entrambi chiaro che preferivamo chiudere il matrimonio e ricominciare da lì. È una cosa che mi ha devastato. Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”.